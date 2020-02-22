В Кургане инспектора автодорожного надзора подозревают в коррупции

В Курганской области в отношении инспектора автодорожного надзора возбуждено уголовное дело по статье получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействия), сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По версии следствия, 21 февраля инспектор получил 45 тыс. руб. от представителя коммерческой организации. Размер взятки считается значительным. Деньги инспектору дали, чтобы он не стал привлекать к административной ответственности организацию по статье нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства.

Сразу после получения взятки подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Курганской области. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.