03 Сентября 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Андрей Романов, голодовка (2020) | Фото: Tyumen-inform Андрей Романов

Голодовка тюменских инвалидов - фейк? Детский омбудсмен обнаружил в квартире Романова только четырех человек

Голодовка тюменского инвалида Андрея Романова, возможно, является фейком. Ранее Накануне.RU уже сообщало о том, что в квартире инвалида находятся всего трое-четверо человек. Отметим, что трансляция голодовки не ведется.

Эту информацию подтвердили и в аппарате уполномоченного.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов и консультант службы уполномоченного по правам человека в регионе Елена Кравцова посетили квартиру, где собрались протестующие и обнаружили там только четверых мужчин, один из которых сам Романов, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.

На видео, которое опубликовано на сайте правительства, Елена Кравцова сообщила, что на вопрос нуждаются ли активисты в медицинской помощи, один ответил согласием. Были оставлены контактные данные. Степанов сообщил, что его задача - убедиться в том, что ни детей, ни многодетных матерей в квартире нет. Также он поговорил с Романовым о недопустимости использования детей в подобных акциях. Тот заверил омбудсмена, что для детей в холодильнике есть еда.

Напомним, ранее инвалид второй группы Андрей Романов обратился в центральный суд Тюмени с иском о взыскании 1 млрд руб. морального ущерба с областного правительства и администрации Тюмени. Как он сам сообщил на своем Youtube-канале, миллиард нужен ему "для исполнения государственных гарантий и обязательств перед всеми инвалидами и многодетными семьями, которым необоснованно отказали в получении земельных участков и в постановке на учет, как нуждающихся в получении жилья по договорам социального найма".

В тюменском отделении "Всероссийской организации инвалидов" ("ВОИ") общественника не поддержали и обвинили в корысти, в попытке решить личные проблемы. Было отмечено, что Андрей Романов не имеет права на получение бесплатного муниципального жилья, поскольку не проживает на территории Тюменской области пять лет и имеет в собственности несколько автомобилей.

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Голодовка тюменских инвалидов - фейк? Детский омбудсмен обнаружил в квартире Романова только четырех человек

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Теги: Андрей Романов, голодовка, инвалиды, фейк



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