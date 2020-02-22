03 Сентября 2020
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Армия и ВПК За рубежом
(2006) | Фото: ng.ru

США отработали действия на случай ядерного удара России по Европе

США провели военные учения, цель которых - отработать ответный ядерный удар по России, которая будто бы применила ядерное оружие малой мощности в Европе против стран НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона высокого ранга.

Он сообщил, что сценарий включал в себя вариант развития событий в Европе, при котором ведется война с Россией. Сперва был разговор с министром обороны, после - с президентом.

В учениях участие принял министр обороны США Марк Эспер, а также конгрессмен-республиканец от штата Небраска Джефф Фортенберри.

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США отработали действия на случай ядерного удара России по Европе

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Теги: СШ, учения, удар по России, ядерное оружие



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Ранее 22.02.2020 12:43 Мск В Москве осудили США за проработку сценария ядерного удара по России

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