США отработали действия на случай ядерного удара России по Европе

США провели военные учения, цель которых - отработать ответный ядерный удар по России, которая будто бы применила ядерное оружие малой мощности в Европе против стран НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона высокого ранга.

Он сообщил, что сценарий включал в себя вариант развития событий в Европе, при котором ведется война с Россией. Сперва был разговор с министром обороны, после - с президентом.

В учениях участие принял министр обороны США Марк Эспер, а также конгрессмен-республиканец от штата Небраска Джефф Фортенберри.