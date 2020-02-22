03 Сентября 2020
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Политика За рубежом
земцов, пикет, ливия, шугалей (2020) | Фото:РИА ФАН

Ситуация с похищением социологов ФЗНЦ доказывает отсутствие государственности в Ливии

Похищение российских социологов боевиками ПНС Ливии напоминает историю с сомалийскими пиратами. Об этом заявил депутат ГД России Николай Земцов, присоединившийся к пикетам в поддержку захваченных в Триполи россиян у посольства Ливии.

Как сообщает ФАН, Земцов принял участие в серии одиночных пикетов 21 февраля. Комментируя происходящее на территории североафриканской республики, он заявил, что отсутствие официальных обвинений в адрес социологов, находящихся в неофициальной тюрьме «Митига», является верным признаком отсутствия государственности.

земцов, пикет, ливия, шугалей(2020)|Фото:РИА ФАН

Сейчас, считает Земцов, столица Ливии превратилась в анклав преступности стараниями Правительства национального согласия.

Арестовывают мирных социологов и держат в тюрьме. И все западные СМИ молчат. Поэтому я признателен журналистам, которые не остаются равнодушными к судьбе Максима Шугалея и Самера Суэйфана, — отметил политик.

По словам парламентария, сейчас члены комитета Госдумы по международным делам стараются добиться запуска дипломатической процедуры по оказанию давления на Ливию через МИД РФ. В целом, считает Земцов, Ливия оказалась в очень опасной ситуации – не только из-за орудующих на ее территории боевиков, но и из-за вмешательства Турции в дела страны.

Напомним, социологи Фонда защиты национальных ценностей Самер Суэйфан и Максим Шугалей были похищены боевиками в Триполи весной прошлого года и отправлены в нелегальную тюрьму «Митига», где содержатся до сих пор. Россиянам не предъявлены обвинения.

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Ситуация с похищением социологов ФЗНЦ доказывает отсутствие государственности в Ливии

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Теги: фзцн, ливия, пнс, шугалей, триполи, земцов, тюрьма митига



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