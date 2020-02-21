В Ставропольском крае пять подростков отравились неизвестным веществом

В Ставропольском крае пять подростков отравились неизвестным веществом. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава, утром, примерно в 10.37 ученики школы №18 посёлка Дёмино пожаловались на плохое самочувствие.

Прибывшие в школу медики "скорой" из Михайловска и Ставрополя зафиксировали у учеников головную боль, головокружение и повышение давления. В реанимации и интенсивной терапии дети не нуждались.

Двоих учеников было решено госпитализировать в больницу краевого центра. Их состояние стабильное, средней степени тяжести. Жизни учеников ничего не угрожает.