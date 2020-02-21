03 Сентября 2020
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Проверка минздрава Прикамья не подтвердила разглашение диагноза ВИЧ-инфицированного

Проверка минздрава Прикамья не выявила фактов нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны в поликлиники поселка Ныроб, об этом в своем Instagram сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова, передает корреспондент Накануне.RU.

Проверка проводилась после того, как ВИЧ-инфицированный мужчина заявил, что ему якобы отказали в помощи и разгласили его диагноз: врач отказалась его лечить и убежала от него с криками.

"Представители комиссии побеседовали с участниками и свидетелями инцидента, также проверили медицинскую документацию. В ходе проверки в действиях врача не установлено фактов нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны. Кроме того, необходимо отметить, что на данный момент организовано обеспечение пациента необходимыми препаратами", - сообщила Мелехова.

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Проверка минздрава Прикамья не подтвердила разглашение диагноза ВИЧ-инфицированного

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Теги: Минздрав, проверка, вич-инфекция, диагноз, врачебная этика



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