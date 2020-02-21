03 Сентября 2020
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Валерия шуба (2018) | Фото:instagram.com/lenatemnikovaofficial / instagram.com/arnosha / instagram.com/valeriya

Певица Валерия намерена создать политическую партию, которая будет защищать права женщин

Певица Валерия создаст политическую партию, которая будет называться "Сильные женщины", сообщает РБК со ссылкой на мужа и продюсера певицы Иосифа Пригожина.

По словам Пригожина, политическая партия будет бороться за права женщин. Сама певица будет союзницей депутату Оксане Пушкиной, которая ведет работу над законом против семейно-бытового насилия.

"Мне кажется, что присутствие женщин в парламенте будет играть ключевую роль. Вы обратите внимание, сегодня на руководящих постах и Маргарет Тэтчер, и Хиллари Клинтон, и Меркель. Женщины сейчас везде интегрированы, и как гражданину мне не хватает образованных, умных и интеллигентных людей, способных противостоять насилию", — заявил Пригожин.

Сама Оксана Пушкина заявила изданию "КП", что рада решению Валерии, поскольку "женский голос должен громче звучать с думских трибун, а женский взгляд должен менять законодательство во благо всего общества".

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Певица Валерия намерена создать политическую партию, которая будет защищать права женщин

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Теги: Валерия, политическая партия, Сильные женщины, права женщин



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