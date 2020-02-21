"Ты знаешь, кто мой муж?!" В Санкт-Петербурге родительница избила воспитателя продлёнки на глазах у детей

В гимназии №540 Приморского района Санкт-Петербурга родительница пятиклассницы избила воспитателя продлёнки из-за того, что та сделала замечание её ребенку, сообщает "Фонтанка".

По информации издания, 63-летняя воспитательница Гюзель Макулова присматривает за второклассниками. Когда её подопечные стояли в очереди в столовой, ученица пятого класса попыталась растолкать детей. Педагог сделала девочке замечание, та развернулась и убежала. После обеда, когда дети отправились на улицу, к воспитателю подбежала "дорого-богато одетая дама", узнав, что это она сделала замечание её ребёнку, женщина принялась избивать сотрудницу гимназии прямо на глазах детей. Родительница одной второклассницы сообщила, что женщина била Гюзель Макулову по голове сумкой, руками по лицу, приговаривая: "Да откуда ты приехала, да кто ты такая? Да ты знаешь, кто мой муж, да ты знаешь, кто я?!".

После, выплеснув агрессию, женщина удалилась, а педагог обратилась в полицию и травмпункт. Ночь пострадавшая провела в больнице. Врачи диагностировали у неё ушиб головы и сотрясение головного мозга. Сейчас воспитательница находится на больничном. Информацию о конфликте также подтвердили в администрации Приморского района.

Родители обратились с коллективным письмом к директору 540-й гимназии Ирине Ипатовой, чтобы защитить воспитательницу.