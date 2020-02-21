02 Сентября 2020
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Антиуханьские протесты под Полтавой (2020) | Фото: 24 канал

Задержанным при бунте в Новых Санжарах грозит до 14 лет

После бунта в Новых Санжарах Полтавской области, где жители протестовали против размещения у них на карантин эвакуированных из Уханя украинцев, областная полиция открыла пять уголовных дел по разным статьям. Максимальное наказание, предусмотренное этими статьями, - 14 лет. Об этом заявил глава областной полиции Иван Выговский.

Спикер областной полиции Юрий Сулаев сообщил, что, по его оценке, из протестующих на автомобилях около двух третей были неместными, что он увидел по номерам машин.

Напомним, полиции пришлось жестоко разгонять жителей, расчищая дорогу для прибывших автобусов, многие были избиты, повалены на землю и скручены.

Интересно, что при бунте отметился раскольнический священник Дмитрий Педина. Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук назвал его одним из зачинщиком и потребовал от лидера раскольников Сергея Думенко публичных объяснений. На странице Педины остался ряд записей, указывающих на его поддержку протестов. Сам он признал, что участвовал, но не считает это подстрекательством, хотя в сети выкладывают скриншоты записей с призывами к протестам, которые тот позже удалил.

Судя по раскручивающейся цепочке связей, участие Педины в бунте может свидетельствовать о причастности к этому Демократической партии США через "единую церковь" раскольников, которая ориентируется на Петра Порошенко. Но решится ли украинская власть раскручивать это дело ввиду невольной втянутости президента Владимира Зеленского в предвыборную борьбу в США, большой вопрос.

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Задержанным при бунте в Новых Санжарах грозит до 14 лет

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Теги: Украина, эвакуация из Китая, Новые Санжары



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