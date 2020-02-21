02 Сентября 2020
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Политика В России
Владимир Путин, Конституция (2020) | Фото: twitter.com/Kremlinpool_RIA

Общественная палата РФ готовится к наблюдению за голосованием по изменению Конституции

Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева заявила, что ОП находится в тесном контакте с Центральной избирательной комиссией по вопросу подготовки общественных наблюдателей на голосовании по изменению Конституции, сообщается на сайте ОП.

13 февраля Михеева заявила, что ОП готова организовать общественное наблюдение за голосованием. Для этого нужно провести огромную работу с привлечением большого количества общественных организаций.

Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок Андрей Клишас сообщил, что за основу при голосовании будет взят закон о выборах президента. Опыт его применения самый свежий и хорошо себя зарекомендовал.

Как сообщало Накануне.RU, зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что будет применяться зарекомендовавшая себя технология "Мобильный избиратель". Любой человек может прикрепиться к удобному для себя участку в любой точке страны в любом МФЦ, территориальной или участковой избирательной комиссии, а также на портале госуслуг.

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Общественная палата РФ готовится к наблюдению за голосованием по изменению Конституции

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Теги: Конституция, голосование, наблюдатели



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