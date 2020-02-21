Наталья Комарова 26 февраля встретится с участниками жилищных программ в Сургуте. Региональные власти готовят предложения

Губернатор Югры Наталья Комарова планирует рабочую поездку в Сургут и встречу с участниками жилищных программ, передает корреспондент Накануне.RU. Ранее стало известно, что молодые семьи Сургута, участники жилищных программ, намерены объявить голодовку. Участие в протестной акции хотят принять 10 человек, они обещают вести трансляцию на канале в YouTube.

В департаменте общественных и внешних связей Югры Накануне.RU сообщили, что региональные органы власти считают, что сделали все возможное для решения вопросов семей, исключенных из госпрограммы "Развитие жилищной сферы". В 2019 году 1003 семьи, исключенные по достижению предельного возраста, получили различные виды поддержки в счет погашения ипотечных кредитов. Среди них в частности семьи, имеющие 3 и более детей; семьи, имеющие детей-инвалидов; семьи, в которых дети остались без родителей (единственного родителя). С 2019 года введен новый вид государственной поддержки – субсидия в 300 тысяч на погашение ипотечных кредитов взамен компенсации части процентной ставки. Этим видом поддержки в прошедшем году воспользовались 354 семьи, исключенные по достижению предельного возраста.

Всего, как сообщили Накануне.RU в департаменте, в 2019 единовременную выплату на улучшение жилищных условий получили 3 553 семей на сумму 3,7 млрд руб.

В правительстве Югры отмечают, что все действия региональных органов власти и должностных лиц осуществляются строго в соответствии с законом, что было подтверждено в том числе и судами.

"Как граждане мы разделяем переживания жителей (хотя не все из них действуют искренне – и об этом нам тоже известно). Но мы обязаны действовать исключительно в рамках правового поля. По-другому быть не может. Нельзя требовать у органов власти то, на что она не имеет прав. Органы власти и должностные лица всегда действует исключительно в интересах граждан и в рамках правового поля. Закон есть закон. Его обязаны соблюдать все. Эта норма останется неизменной, какое бы давление не оказывалось!" - пояснили в департаменте общественных и внешних связей правительства Югры.

Наталья Комарова намерена 26 февраля работать в Сургуте, в этот день там пройдет открытая встреча с участниками жилищных программ. В департаменте подчеркнули, что о встрече граждане, которые сегодня заявили о голодовке, извещены, каждый из них накануне лично был приглашен на встречу с губернатором.

Напомним, аналогичная встреча была проведена в декабре прошлого года. Решения, которые сейчас готовятся в интересах семей – участников жилищных программ, представители региональной власти озвучат в Сургуте 26 февраля. В правительстве Югры надеются на ответные конструктивные действия и предложения от самих участников программы.