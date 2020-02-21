Оборонный клуб державы: ФК "Урал" подписал третьего защитника за перерыв в Премьер-Лиге

Екатеринбургский ФК "Урал" подписал еще одного игрока обороны. Вслед за белорусом Николаем Золотовым и поляком Мацеем Вилюшем, в стан "шмелей" пришел защитник Игорь Калинин. Как рассказал источник Накануне.RU, игрок обороны перейдет в клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона Премьер-Лиги. Игрок взят из московского "Динамо".

Калинин перешёл в "Динамо" летом 2019 года из казанского "Рубина". Сумма трансфера составила € 500 тыс. В нынешнем сезоне 24-летний защитник не провёл ни одного матча в Российской Премьер-Лиге, 12 раз попав в заявку. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2022 года.