Глава Шадринского района, который в пьяном виде попал в ДТП, написал заявление об отставке

Глава Шадринского района Курганской области Владимир Осокин 20 февраля написал заявление об отставке - информацию Накануне.RU подтвердил источник в администрации района.

Напомним, ДТП произошло 19 февраля - Осокин, находясь за рулем автомобиля, врезался в мусоровоз. Сейчас он с травмами находится в шадринской больнице. В момент столкновения Осокин был в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области Накануне.RU сообщили, что никаких комментариев по этому поводу нет.

"Вся информация о произошедших ДТП - в наших сводках. Больше никакой информации нет", - отметили в УМВД.

Интересно то, что информации об аварии с участием нетрезвого главы района в сводках ГИБДД на тот день нет.

"Был за рулем, пьяный, врезался в мусоровоз. Сейчас он в больнице, в сознании", - отметил наш источник.

Также известно, что Осокин впервые попался в нетрезвом виде полицейским - сейчас ему грозит штраф и лишение водительских прав.