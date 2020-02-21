02 Сентября 2020
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Игорь Краснов (2020) | Фото: Следственный комитет РФ

Два заместителя генпрокурора подали рапорты об отставке

Сразу два заместителя генпрокурора России могут покинуть свои посты. "Коммерсант" сообщает, что уже на следующей неделе может быть удовлетворен рапорт об отставке Леонида Коржинека – он, якобы, уходит на пенсию по выслуге лет. "Интерфакс" сообщает со ссылкой на свой источник, что рапорт также подал заместитель по УрФО Юрий Гулягин. Если рапорты будут подписаны генпрокурором Игорем Красновым и президентом Владимиром Путиным, то уже на следующей неделе Совет Федерации может отправить замов генпрокурора в отставку.

62-летний Коржинек до недавнего времени курировал работу управлений, занимающихся рассмотрением уголовных и гражданских дел в судебных инстанциях. 63-летний Гулягин, уроженец Свердловской области, с 2006 года являлся заместителем генпрокурора в Дальневосточном федеральном округе, с 2018 курировал УрФО.

Напомним, в январе в отставку с должности генпрокурора ушел Юрий Чайка, выпускник Свердловского юридического института, возглавлявший ведомство 13 лет, его место занял Игорь Краснов.

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Два заместителя генпрокурора подали рапорты об отставке

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Теги: леонид коржинек, юрий гулягин, игорь краснов, генеральный прокурор



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