02 Сентября 2020
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Тилль Линдеманн (2019) | Фото:instagram.com/sezhukov

В Новосибирске потребовали запретить концерт Тилля Линдеманна в преддверии 75-летия Победы

В Новосибирске общественник Роман Котик обратился в мэрию города с требованием отменить выступление Тилля Линдеманна в марте этого года. По его словам, лидер Rammstein в преддверии празднования 75-летия Победы планирует устроить очередную порно-вечеринку.

"В социальных сетях среди девушек нашего города активно распространяют приглашения на after party концерта. На одном из подобных мероприятий Тилль Линдеманн отснял материал порнографического характера для использования его в своем клипе", — считает активист.

Представитель агентства Concert54 Алексей Уткин в интервью радиостанции "Говорит Москва" назвал глупыми заявления такого рода.

"В этой бумажке он указал, что якобы планируется after party и скачки до упаду. Это глупости. Я хочу узнать у него, откуда эта информация? Я как организатор смею заверить, что никаких  after party не будет. После концерта группа улетает из Новосибирска в другой город. У нас плотный гастрольный график, после концерта мы покормим музыкантов, они отдохнут, сядут в транспорт до аэропорта и улетят в следующий город. Мы привязаны к графику", - заявил организатор.

Напомним, на днях Линдеманн выпустил порно-клип (он был размещен на ресурсе для взрослых), в котором снялись россиянки (съемки проходили в Санкт-Петербурге). После этого девушек деанонимизировали на одном из форумов и им стали поступать угрозы, в том числе убийством.

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В Новосибирске потребовали запретить концерт Тилля Линдеманна в преддверии 75-летия Победы

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Теги: тилль линдеманн, порно-клип, россиянки, травля, отмена концерта, новосибирск



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