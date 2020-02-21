02 Сентября 2020
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историк Вера Зинченко (2020) | Фото: Накануне.RU

Историк заявила о необходимости вывезти прах разведчика Николая Кузнецова с территории Украины

Историк Вера Зинченко, один из авторов проекта "Легенда начиналась здесь", заявила о намерении вернуть прах разведчика Николая Кузнецова с Украины на родину. По ее словам, сейчас на Украине Николая Кузнецова считают врагом народа и обвиняют в убийстве немецкими солдатами украинских заложников, после похищения им генерала Ганса Ильгена. Однако, как заявляет Вера Зинченко, ни в одной стране мира, где сопротивление было связано с ликвидацией бандитов, подобных обвинений не предъявляется.

"Вы знаете, что происходит с его останками? На его могиле во Львове сорваны все знаки отличия, над ней постоянно издеваются, - рассказывает историк. - Даже после смерти ему покоя не дают. Сейчас наша страна будет делать все для того, чтобы вывезти его прах с Украины и достойно похоронить его в России".

Автор проекта "Легенды начинаются здесь", созданного племянницей Кузнецова Еленой Сакныне, уверяет, что нынешнее молодое поколение совершенно не знает своих героев и их истории. Она считает, что детям следует рассказывать о том, что разведчик Николай Кузнецов ликвидировал убийц, предателей, тех, кто пришел на украинскую землю убивать, а не друзей украинского народа.

"На Украине скандал раздувается, хотя Кузнецов в своих письмах писал: "Народы Европы будут благодарны нам за этот подвиг". Мы должны сделать все, чтобы защитить его", - заверяет Вера Зинченко.

Встреча с автором проекта "Легенда начиналась здесь" состоялась на акции по уборке снега возле памятника Николаю Кузнецову, расположенному на Уралмаше в Екатеринбурге. Мероприятие организовано "Юнармией" совместно с Фондом святой Екатерины. 45 юнармейцев почтили память разведчика, а руководитель городского движения объявил о том, что теперь за памятником и близлежащей территорией будут следить активисты.

Николай Кузнецов - советский разведчик и партизан, лично ликвидировавший 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии. Погиб в 1944 году в перестрелке с бандеровацами, пособниками Гитлера.

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Историк заявила о необходимости вывезти прах разведчика Николая Кузнецова с территории Украины

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Теги: Николай Кузнецов, памятник, проект "Легенды начинаются здесь"



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