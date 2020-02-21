Еще один "человек Решетникова" покидает правительство Прикамья

Заместитель главы администрации губернатора Пермского края Алексей Григорьев покидает свою должность. Сегодня его последний рабочий день.

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В пресс-службе краевого правительства корреспонденту Накануне.RU сообщили, что пока документов об уходе Григорьева у них нет.

Между тем, как сообщает "Ъ", со ссылкой на свои источники, уход чиновника обусловлен личными причинами. Не исключено, что он продолжит работу уже в Министерстве экономического развития РФ, которое в январе возглавил бывший губернатор Прикамья Максим Решетников.

Издание сообщает, что Григорьев считался одним из ключевых чиновников в команде экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова. Под его руководством Григорьев работал в департаменте экономической политики и развития Москвы. С 2017 года Алексей Григорьев работал в краевом министерстве экономического развития, где занимал пост первого заместителя министра. Осенью 2019 года Григорьев перешел в администрацию губернатора, где занимался вопросами макроэкономики.