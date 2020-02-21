02 Сентября 2020
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Юля Михалкова в Майами пишет книгу и сравнивает себя с Гоголем и Горьким

Экс-участница шоу "Уральские пельмени" Юля "Красотуля" Михалкова находится в Майами (США). Но не на отдыхе – девушка пишет книгу. Судя по всему, к делу она подошла очень серьезно.

"Спрашиваете, куда я пропала на неделю? Кое-кто из вас в курсе, что я сейчас пишу книгу о мужчинах, женщинах и своих приключениях. О, знали бы вы, как это сложно! С каким трудом приходится сохранять концентрацию и творческое вдохновение, которое в любую секунду как пламя свечи может погаснуть от любого чиха. Но! В Майями я вывела три правила, которые помогают сохранять вдохновение. Итак. 1. Больше спать! Умственный труд выматывает сильнее спортзала. Это точно. 2. Гулять! В душной комнате мыслей нет. Надо идти на улицу, дышать и радоваться солнцу. 3. Не отвлекаться! Хотя бы на полдня забыть обо всем, даже про свою инсту. И писать, писать, писать. Если следовать этому плану, то за 3-4 месяца можно написать веселую книгу".

Михалкова не уточнила, собирается ли она пробыть в США 3-4 месяца и будет ли как работник "умственного труда" оформлять рабочую визу.

В комментариях многие ей пишут, что в Майами кто угодно книгу напишет, а вот в России… На это Михалкова сравнила себя с Горьким и Гоголем: "Меня спросили: "Юля, а чего тебе в России не пишется"? Иногда, чтобы увидеть нечто большое, необъятное, масштабное надо отойти подальше. Вот, вы знали, что свой главный роман "Мать" Максим Горький написал в США? А гениальные "Мертвые души" Гоголь создал в Италии? Сколько стихотворений тонкий поэт Тютчев сочинил во время службы в Европе! Бунин - и тот постоянно путешествовал по миру. Дальние берега – это источник вдохновения для творческого человека. Когда я стою на берегу Атлантического океана, то сердце, как песня – летит из груди. Так рождается книга!".

 

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Юля Михалкова в Майами пишет книгу и сравнивает себя с Гоголем и Горьким

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Теги: юля михалкова, книга, майами, умственный труд



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