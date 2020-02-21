Аэропорт Нижневартовска в числе первых получил особый сертификат безопасности Росавиации

Аэропорт столицы Самотлора признан объектом транспортной инфраструктуры, отвечающим требованиям федерального законодательства по обеспечению антитеррористической защищенности. Кроме того, он в числе первых получил свидетельство Росавиации об аккредитации как подразделение транспортной безопасности, имеющее на своей базе специально оснащенные мобильные группы быстрого реагирования, круглосуточно работающие на предупреждение незаконного вмешательства в работу аэрогавани. Об этом стало известно на заседании городской антитеррористической комиссии, сообщили Накануне.RU в мэрии.

О показателях работы аэропорта рассказал генеральный директор АО "Нижневартовскавиа" Олег Метелица. По его словам, аэропорт укомплектован современными техническими средствами антитеррористической защиты, позволяющими пассажирам и сотрудникам объекта чувствовать себя комфортно и в безопасности.

Об организации транспортной безопасности на вокзальном комплексе Нижневартовск-1 рассказал начальник железнодорожного вокзала Асхат Сиражиев. Вокзал включен в реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры, и ему присвоена вторая категория безопасности. Разработан план обеспечения транспортной защищенности. В 2020 г. в рамках реализации инвестиционной программы "Транспортная безопасность" "Российские железные дороги" оснастят вокзал современными техническими средствами безопасности. Председатель городской АТК Василий Тихонов акцентировал внимание начальника железнодорожного вокзала на усилении мер безопасности объекта и дополнительной оценке уязвимости вокзального комплекса.