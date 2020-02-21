На Урале отметили 70-летие визита Мао Цзэдуна в Свердловск

20 февраля исполнилось 70 лет со дня визита в Свердловск председателя КНР Мао Цзэдуна. Приехав в 1950 году в СССР на мероприятия к 70-летию Иосифа Сталина, он решил ознакомиться с достижениями советской промышленности, по пути из Москвы заехал в Свердловск и осмотрел Уралмашзавод. Во многом именно это зрелище вдохновило великого кормчего, готовившегося проводить индустриализацию Китая.

Мао Цзэдун выбирался за границы Поднебесной всего два раза - и оба в Советский Союз. Первый его визит продлился с декабря 1949 г. по февраль 1950 г. Только переговоры, закончившиеся подписанием Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, продолжались 65 суток. Хотя советское руководство приветствовало победу китайских коммунистов в гражданской войне, Москве и Пекину предстояло урегулировать целый ряд непростых проблем: статус Монголии, вопрос о кредите, статусе советской военно-морской базы в Порт-Артуре и помощи в создании военной промышленности. 17 февраля 1950 г. Мао отбыл из Москвы, однако на обратном пути остановился ещё и на Урале, где смог лично оценить всю мощь советской оборонки.

Рассказывают, что в Свердловске Мао ночевал в поезде - о приезде сообщили лишь накануне, вся информация была закрыта. Визит продлился недолго и готовился в атмосфере секретности - на заводе лишь успели нарисовать портрет Мао Цзэдуна с приветствием. Остался только его автограф, который хранится в музее Уралмаша, и была его запись в Геологическом музее.

Сегодня в музейном центре "Опорный край державы" в Екатеринбурге состоялось открытие новой экспозиции, посвящённой этому событию, и презентация электронной книги "Урал - Китай: из прошлого - в будущее". Информация в книге дублирована на китайском языке.

"Я благодарен Институту Конфуция и Марии Олеговне, руководителю этого подразделения. Перевод делали преподаватели китайского языка из этого учреждения, профессионалы. Мы очень долго работали над этой книгой - почти полтора года. Моя задача как доктора исторических наук - погрузиться в историю, найти документы. Тут и документальная основа очень хорошая, и музеи мы прошли, и Уралмаш", - отметил профессор Анатолий Кириллов.

Высокую оценку книга получила от внука китайского командира Жэнь Фучэна - коммуниста, революционера, в годы Гражданской войны сражавшегося на Урале, его внук - профессор, входит в китайское руководство.

Сын охранника Мао Цзэдуна тоже ознакомился с изданием и обнаружил в нем своего отца. "Вот мой отец, рядом с Мао Цзэдуном", - такой была его реакция. И он рассказал, как Сталин принимал Мао Цзэдуна в Кремле и говорил:

"Мао Цзэдун, вот вам комната императора Николая, вы имеете возможность здесь переночевать, поспать на его кровати. А ваш охранник на диване - пожалуйста".

Но как ушёл Сталин, Мао Цзэдун сказал: "Нет, мне не по чину, я всё же пролетарский человек, коммунист, руководитель компартии". "И так он прилёг на диване, а мой папа - на кровати императорской. Так они побывали в комнате", - рассказал гость музейного центра.