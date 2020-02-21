"Юнармейцы" Екатеринбурга почтили память разведчика Николая Кузнецова

Сегодня "юнармейцы" облагородили территорию у памятника легендарному разведчику, герою Советского Союза Николаю Кузнецову. С инициативой выступил руководитель городского отделения движения Дмитрий Ермаков. По его словам, он заметил, что памятник в преддверии празднования Дня защитника Отечества завален снегом, потому и предложил провести уборку. Помощь в реализации проекта оказал Фонд святой Екатерины, передает корреспондент Накануне.RU.

Около 40 юнармейцев очистили от снега территорию, прилегающую к памятнику, и возложили памятный венок к основанию монумента. Предполагается, что впоследствии юнармейцы будут следить за состоянием памятника и близлежащей территории на постоянной основе.

"Для нас это уже устоявшиеся практика, - отметил Дмитрий Ермаков. - Силами нашей взрослой молодежной организации мы уже много лет помогаем ветеранам-афганцам и чеченцам приводить в порядок мемориал "Черный тюльпан". "Юнармейцы" из Чкаловского и Ленинского районов (отряды школы №16 и отряд "Беркут") уже на протяжении двух лет шефствуют над мемориалом 106 танковой бригаде, которая входила в Уральский добровольческий танковый корпус. Соответственно, мы обратили внимание и на памятник Николаю Кузнецову".

Орудовать лопатами "юнармейцам" помогали и работники коммунальных служб.

"Мы чтим память героя-разведчика Кузнецова, - рассказал юнармеец Стас Кербитов. - Герои Великой Отечественной войны защищали нас и я не представляю, что было бы сейчас, если бы не их отвага. Так мы можем хотя бы минимально отдать им дань уважения".

Стас входит в отряд "Барс" школы №80 и уже третий год состоит в "Юнармии". Сейчас он в восьмом классе и намеревается и дальше оставаться в рядах городских активистов. В будущем парень собирается поступить в институт МВД, чтобы потом работать в Федеральной службе безопасности.

Историк Вера Зинченко является одним из авторов проекта "Легенда начиналась здесь", созданного под руководством родной племянницы Николая Кузнецова Елены Сакныне. По ее словам, в России практически не занимаются воспитанием подрастающего поколения на основе изучения истории отечественных героев.

"Знают хорошо агента 007, но совершенно ничего не знают о том, кому воздвигнуты эти памятники, - негодует историк. - Все знают вымышленного шпиона из фильма, но очень мало кто знает про Николая Кузнецова, который в реальной жизни совершал невероятные поступки. Вещи, которые многие до сих пор, когда слышат о них впервые, считают фантастическими рассказами. Он был и разведчиком, и ликвидатором, и партизаном, и мы должны помнить о его заслугах перед родиной".

Напомним, что лучший разведчик всех времен и народов родился на Урале, жил здесь и работал на Уралмашзаводе.