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Происшествия В России
бывший Министр обороны Украины Анатолий Гриценко (2018) | Фото: vedomosti-ua.com

Экс-министру обороны Украины заочно вынесен приговор за предложение подрывать автомобили в российских городах

Военный суд в Москве заочно приговорил бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии за заявления о терактах на территории России.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил против Гриценко второе уголовное дело, оба соединены в одно производство. Бывшему украинскому министру заочно было предъявлено обвинение.

Гриценко объявлен в розыск, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 2 июля 2017 года Гриценко в телеэфире канала "112 Украина" публично заявлял о желании подрывать автомобили в российских городах - Москве и Таганроге. Следователи пришли к выводу, который подтвердило и заключение лингвистической экспертизы, что в его словах содержатся призывы к осуществлению террористической деятельности.

16 июля 2014 года в ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании "Студия 1+1" он предложил взрывать в России железнодорожные поезда.

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Экс-министру обороны Украины заочно вынесен приговор за предложение подрывать автомобили в российских городах

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Теги: анатолий гриценко, приговор, призывы к терактам



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