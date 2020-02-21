BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar сообщил, что перестал оказывать услуги на территории Крыма. Решение связано "с ограничительными мерами Европейского союза", цитирует РИА Новости техподдержку сервиса. Другими словами – из-за санкций. Окончание работы в регионе произошло 12 февраля. Сейчас при попытке ввести в поиске название населенных пунктов полуострова, сайт выдает: "К сожалению, сервис недоступен в этом регионе".

Комментируя ситуацию, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов республики Анатолий Цуркин заявил, что прекращение работы BlaBlaCar ожидаемо.

"Это была функция, которой пользовались крымчане, так же как сервисом онлайн-заказа "Яндекс.Такси", который работал в 2014 и 2015 годах, пусть машин было немного, но доступность была. Сегодня "Яндекс.Такси" и ряд других предложений в связи с санкциями не работают. Теперь эта картина коснулась услуг BlaBlaCar, которым пользовалось большое количество людей", — сказал изданию Цуркин.