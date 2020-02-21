Свердловский Минфин и судебные приставы будут вместе заниматься взысканием долгов

Министерство финансов Свердловской области и региональное управление федеральной службы судебных приставов подписали соглашение о взаимодействии.

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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, это позволит решать межведомственные задачи по взысканию средств в пользу областного и муниципальных бюджетов. Соглашение устанавливает порядок обмена информацией о ходе исполнительных производств, определяет форму и сроки ежеквартальной сверки данных, создание рабочих групп и ряд других мероприятий.

Как заявила заместитель губернатора Свердловской области - министр финансов региона Галина Кулаченко (на фото), сейчас есть трудности при администрировании неналоговых платежей, поступающих в местные бюджеты от аренды и продажи муниципального имущества.

"В этом году мы ожидаем, что в местные бюджеты поступит порядка 1 млрд рублей от претензионно-исковой работы, проводимой органами местного самоуправления. Именно поэтому эффективное взаимодействие и регулярный обмен информацией между администраторами доходов и структурными подразделениями службы судебных приставов приобретает особую значимость", - прокомментировала министр.