02 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Карабаш, больница, Николай Цуканов, Алексей Текслер (2020) | Фото: Накануне.RU

"Давно такого не видел. Надо приводить в порядок. Надо этаж за этажом". Цуканов посетил карабашскую больницу

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов проинспектировал социальные объекты Карабаша.  Свой визит он начал с детсада, который был открыт в 1936 году, не так давно его реконструировали. Затем он осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс, храм, площадку ТРК, где будет МФЦ и кинотеатр.   

Во время посещения городской больницы он признался, что давно не видел таких учреждений и призвал губернатора Алексея Текслера включить объект в региональные или федеральные программы.  "Нам надо искать вариант, приводить в порядок. Надо этаж за этажом. Понятно, что не за один год все это будет", - подчеркнул полпред. 

Карабаш, больница, Николай Цуканов, Алексей Текслер(2020)|Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер рассказал, что уже запланирован капитальный ремонт здания. Ремонт начали с входной группы. Деньги на работы предусмотрены - 226 млн руб.  

Карабаш, больница, Николай Цуканов, Алексей Текслер(2020)|Фото: Накануне.RU

Как рассказала главврач, сейчас в учреждении нет лора, окулиста, недавно уволился фтизиатр. В целом укомплектованность больницы кадрами составляет около 50%. Самое необходимое оборудование в больнице есть, но его уже нужно менять в силу  большой изношенности. 

Карабаш, больница, Николай Цуканов, Алексей Текслер(2020)|Фото: Накануне.RU

Цуканов и Текслер во время осмотра зашли в палату к пациентам, поинтересовались как они оценивают состояние больницы. "В принципе сейчас нормально, но желательно окна поменять, а то ветер, когда сильный был, дуло", - ответил мужчина.  

Карабаш, больница, Николай Цуканов, Алексей Текслер(2020)|Фото: Накануне.RU

Но больше местных жителей волновало состояние дорог и тариф на вывоз ТКО.  

"Вопрос насчёт мусора, почему на детей насчитывают, они же ещё не зарабатывают. У меня дочь работает в Карабашмеди, зарплата 17 тыс. руб. У нее три дочери несовершеннолетних. Добавили за мусор, 91 руб. за человека в месяц. Почему за детей нужно платить", - спросил мужчина. 

Цуканов заверил, что сегодня обсудит с губернатором этот вопрос. При этом Алексей Текслер добавил, что на Южном Урале тариф ниже, чем в среднем по стране.  
Следующей точкой визита в муниципалитет стало посещение "Карабашмеди". Цуканов и Текслер осмотрели производство и пообщались с рабочими. Здесь же им был представлен проект ликвидации объектов накопленного вреда на территории Карабаша на 2020-2024 гг.  

Николай Цуканов, Игорь Алтушкин, Алексей Текслер в Карабаше(2020)|Фото: Накануне.RU

В рамках проекта планируется рекультивировать площадь  243 га. На это, по предварительным данным, потребуется порядка 1 млрд руб.

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"Давно такого не видел. Надо приводить в порядок. Надо этаж за этажом". Цуканов посетил карабашскую больницу

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Теги: николай цуканов, карабаш, визит, больница



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