"Давно такого не видел. Надо приводить в порядок. Надо этаж за этажом". Цуканов посетил карабашскую больницу

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов проинспектировал социальные объекты Карабаша. Свой визит он начал с детсада, который был открыт в 1936 году, не так давно его реконструировали. Затем он осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс, храм, площадку ТРК, где будет МФЦ и кинотеатр.

Во время посещения городской больницы он признался, что давно не видел таких учреждений и призвал губернатора Алексея Текслера включить объект в региональные или федеральные программы. "Нам надо искать вариант, приводить в порядок. Надо этаж за этажом. Понятно, что не за один год все это будет", - подчеркнул полпред.

Алексей Текслер рассказал, что уже запланирован капитальный ремонт здания. Ремонт начали с входной группы. Деньги на работы предусмотрены - 226 млн руб.

Как рассказала главврач, сейчас в учреждении нет лора, окулиста, недавно уволился фтизиатр. В целом укомплектованность больницы кадрами составляет около 50%. Самое необходимое оборудование в больнице есть, но его уже нужно менять в силу большой изношенности.

Цуканов и Текслер во время осмотра зашли в палату к пациентам, поинтересовались как они оценивают состояние больницы. "В принципе сейчас нормально, но желательно окна поменять, а то ветер, когда сильный был, дуло", - ответил мужчина.

Но больше местных жителей волновало состояние дорог и тариф на вывоз ТКО.

"Вопрос насчёт мусора, почему на детей насчитывают, они же ещё не зарабатывают. У меня дочь работает в Карабашмеди, зарплата 17 тыс. руб. У нее три дочери несовершеннолетних. Добавили за мусор, 91 руб. за человека в месяц. Почему за детей нужно платить", - спросил мужчина.

Цуканов заверил, что сегодня обсудит с губернатором этот вопрос. При этом Алексей Текслер добавил, что на Южном Урале тариф ниже, чем в среднем по стране.

Следующей точкой визита в муниципалитет стало посещение "Карабашмеди". Цуканов и Текслер осмотрели производство и пообщались с рабочими. Здесь же им был представлен проект ликвидации объектов накопленного вреда на территории Карабаша на 2020-2024 гг.

В рамках проекта планируется рекультивировать площадь 243 га. На это, по предварительным данным, потребуется порядка 1 млрд руб.