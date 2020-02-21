В Кургане начали активно разбирать старые автобусные остановки

В Кургане начали активно сносить старые остановочные комплексы - 20 февраля работники подрядной организации убрали "Кинотеатр "Россия" и "Улица Криволапова".

Как рассказали Накануне.RU в администрации города, новые остановки в этом году поставят на улице Чайковского, на Доватора, возле школы №18 и в микрорайоне Тополя.

Всего в планах мэрии заменить 170 остановок.

Напомним, в последние месяцы участились случаи нападения на новые остановочные комплексы - злоумышленники специально разбивают прочные стекла и рисуют надписи. Горожане в социальных сетях возмущаются и требуют власти ужесточить наказание для таких городских вредителей.