02 Сентября 2020
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Общество Курганская область
кусты, остановка, автобусы (2019) | Фото: Накануне.RU

В Кургане начали активно разбирать старые автобусные остановки

В Кургане начали активно сносить старые остановочные комплексы - 20 февраля работники подрядной организации убрали "Кинотеатр "Россия" и "Улица Криволапова".

Как рассказали Накануне.RU в администрации города, новые остановки в этом году поставят на улице Чайковского, на Доватора, возле школы №18 и в микрорайоне Тополя.

Всего в планах мэрии заменить 170 остановок.

Напомним, в последние месяцы участились случаи нападения на новые остановочные комплексы - злоумышленники специально разбивают прочные стекла и рисуют надписи. Горожане в социальных сетях возмущаются и требуют власти ужесточить наказание для таких городских вредителей.

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В Кургане начали активно разбирать старые автобусные остановки

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Теги: остановки, Курган



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