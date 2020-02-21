02 Сентября 2020
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ветеран, парад (2020) | Фото: vk.com/lbt_yanao_ru

В Лабытнанги персонально для ветерана провели Парад Победы

В Лабытнанги для участника Великой Отечественной войны Ивана Путилина сегодня провели персональный парад, поскольку в последнее время ветеран по состоянию здоровья редко покидает свой дом и не сможет принять участие в праздничных мероприятиях в честь 23 февраля и Дня Победы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Инициатива "Пусть парад придет к фронтовику" принадлежит главе города Марине Тресковой. Возле дома ветерана парадным маршем прошли кадеты, юнармейцы, сотрудники полиции. Преподаватели ДШИ исполнили песню "День Победы".

Фронтовика приветствовали глава города Марина Трескова и главный федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин.

ветеран, парад(2020)|Фото: vk.com/lbt_yanao_ru

ветеран, парад(2020)|Фото: vk.com/lbt_yanao_ru

Сообщается также, что работе в условиях Крайнего Севера фронтовик отдал более 46 лет. В декабре прошлого года ветерану исполнилось 95 лет.

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В Лабытнанги персонально для ветерана провели Парад Победы

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Теги: ветеран, парад, Иван Путилин, Марина Трескова



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