Дорогу починят, проведут газ и объявят в розыск преступника. Цуканов в ручном порядке решал проблемы жителей Карабаша

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов провел прием граждан в Карабаше.

К полпреду обратился местный житель. Его родители ветераны Великой Отечественной войны. 97-летняя женщина плохо ходит, плохо сидит в кровати. Сын попросил помощи в приобретении ортопедической кровати для нее. Губернатор Алексей Текслер пообещал, что помощь будет оказана, в самый короткий срок кровать будет приобретена. Министр социальных отношений добавила, что в течение трёх недель кровать доставят ветерану.

Также к Цуканову обратилась классный руководитель. У нее в классе учится девочка из многодетной семьи. Шестерым детям не хватает компьютера. "Семья замечательная, ребята активные, учатся неплохо. Этой семье недостаёт компьютера. Подготовка к ЕГЭ впереди, семье надо помочь", - попросила педагог. Полпред поручил купить семье современный компьютер в течение 10 дней, а также оказать другую необходимую помощь.

Также местный житель обратился с вопросом по газификации улицы Красная горка. Как рассказал глава Карабаша, уже заключен контракт на строительство газопровода. Сейчас ведутся работы. До конца года газ в эти дома должны запустить.

Были вопросы и по ремонту дорог. Так, местный житель пожаловался на плохое дорожное полотно в районе населенного пункта Первомайка, это транзитная дорога, соединяющая Екатеринбург и Миасс. Дорогу пообещали отремонтировать. В этом году будут выделены деньги на проектирование, с 2021 года начнется реконструкция.

Жительница Карабаша обратилась к Цуканову за помощью в приобретении дорогостоящего оборудования для ребенка. Цуканов передал просьбу РМК.

Также на прием пришли дольщики миасского застройщика "Аркона". Представители инициативной группы рассказали, что приобрели квартиру в 2014 году, вложили в нее маткапитал, но так и не получили ее. Дом находится на нулевом цикле. Был фундамент, но и его, как говорят дольщики, растащили.

"Писали письма и президенту, и вам. Мы просим помочь нам, обманутым дольщикам", - обратились они к Цуканову.

Как оказалось, Дом.РФ не может зайти на объект, поскольку "Аркона" не дошла до банкротства, а была ликвидирована налоговой службой. Теперь необходимо восстановить юридическое лицо.

"Подадим в суд на налоговую и будем оспаривать их решение", - рассказал вице-губернатор Сергей Шаль.

Когда юридическое лицо будет восстановлено, его обанкротят через суд и на объект сможет зайти Дом.РФ.

Шаль рассказал, что власти пытались привлечь инвестора под землю, но экономическая модель не складывается. А выделить бюджетные деньги на достройку напрямую власти не могут.

На решение проблемы дольщиков потребуется не один год и, вероятнее всего, ДОМ.РФ не будет достраивать дом, а выплатит дольщикам компенсации.

Цуканов поинтересовался, а где сейчас сам застройщик. Как оказалось, одного посадили, второй скрылся за границей, но уголовное дело закрыто в связи с ликвидацией юрлица.

"Почему один отдыхает за границей? Объявляйте в международный розыск", - подчеркнул полпред.

Он поручил региональным властям разработать алгоритм по решению проблемы дольщиков и до 15 марта встретиться с ними, чтобы довести до них эту информацию.