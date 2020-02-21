02 Сентября 2020
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Общество
Олег Соколов на реконструкции Бородинской битвы, 4 сентября 2016 года (2019) | Фото: Кирилл Калиников / Sputnik / Scanpix / LETA

Суд над историком Олегом Соколовым может начаться в апреле – адвокат

Суд над историком Олегом Соколовым может начаться в апреле этого года. Следствие близится к завершению, сообщает telegram-канал "Подъем" со ссылкой на адвоката мужчины Александра Почуева.

"Скорее всего, дело историка Соколова окажется в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга к началу апреля этого года", - рассказал юрист.

Ранее стало известно, что генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря прошлого года, показала, что они принадлежат Анастасии Ещенко.

Об этом заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы семьи убитой.

Как сообщал "Интерфаксу" источник, спасатели в ноябре обнаружили все части расчлененного тела девушки, кроме ног.

9 ноября историка достали из реки Мойки в состоянии опьянения. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета пытался утопить в реке рюкзак с отчлененными от тела женскими руками.

Ученому предъявили обвинение в убийстве. Он заявил, что раскаивается в преступлении. Соколова из Петербурга перевезли в московское СИЗО "Бутырка" для прохождения психиатрической экспертизы. В январе его признали вменяемым. Защита подаст ходатайство о проведении повторной экспертизы.

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Суд над историком Олегом Соколовым может начаться в апреле – адвокат

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Теги: олег соколов, суд, убийство, расчленитель



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