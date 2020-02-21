Суд над историком Олегом Соколовым может начаться в апреле – адвокат

Суд над историком Олегом Соколовым может начаться в апреле этого года. Следствие близится к завершению, сообщает telegram-канал "Подъем" со ссылкой на адвоката мужчины Александра Почуева.

"Скорее всего, дело историка Соколова окажется в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга к началу апреля этого года", - рассказал юрист.

Ранее стало известно, что генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря прошлого года, показала, что они принадлежат Анастасии Ещенко.

Об этом заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы семьи убитой.

Как сообщал "Интерфаксу" источник, спасатели в ноябре обнаружили все части расчлененного тела девушки, кроме ног.

9 ноября историка достали из реки Мойки в состоянии опьянения. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета пытался утопить в реке рюкзак с отчлененными от тела женскими руками.

Ученому предъявили обвинение в убийстве. Он заявил, что раскаивается в преступлении. Соколова из Петербурга перевезли в московское СИЗО "Бутырка" для прохождения психиатрической экспертизы. В январе его признали вменяемым. Защита подаст ходатайство о проведении повторной экспертизы.