Глава ямальского управления МЧС получил новое звание

Президент России Владимир Путин присвоил новое звание главе ямальского управленя МЧС Михаилу Осокину, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на портале правовой информации. Полковник Осокин получил звание генерал-майора.

Напомни, начальник управления получил свой пост в ноябре 2018 г. Осокин родился 13 июня 1974 г. в Сызрани. В 1996 г. закончил Ульяновское высшее военно-техническое училище имени Хмельницкого. С 2010 г. до перевода на Ямал – первый заместитель начальника управления МЧС по Ульяновской области.

Его предшественник на посту начальника ГУ МЧС по ЯНАО, Аркадий Бессонов, ушел с поста по собственному желанию, на пенсию, а после получил "прибавку к пенсии" - стал заместителем губернатора арктического региона.