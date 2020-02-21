02 Сентября 2020
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Киев, Евромайдан, погром, беспорядки (2014) | Фото:вконтакте

"Евромайдан" сегодня поддержали бы только 38% украинцев - опрос

Если бы "евромайдан" на Украине состоялся сегодня, то его поддержали бы только 38% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы".
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"Антимайдан" поддержали бы 10% опрошенных, а 39% не поддержали бы никого.

Только 45% украинцев считают переворот "революцией достоинства", 18% - сменой власти "не совсем легитимным способом", 23% - государственным переворотом.

С учетом политического режима в стране, влияющего на ответы респондентов, доля противников "евромайдана" довольно велика.

Самое интересное, что приблизительно такой же уровень поддержки "евромайдана" был и зимой 2013-2014 гг., но сейчас в них не участвуют пол-Донбасса и Крым, а это около 13% тогдашнего населения Украины, тотально не поддерживавших мятеж. Это значит, что оставшееся украинское общество стало относиться к нему даже более негативно.

Например, в декабре 2013 года "евромайдан" поддерживали 49% украинцев, не поддерживали - 45%. За вычетом потерянных территорий, то есть на нынешней территории Украины, это примерно 54% против 40%. То есть за 6 лет доля противников "евромайдана" осталась приблизительно на том же уровне, а вот число сторонников упало примерно на 16%.

В целом произошедшими изменениями после "евромайдана" недовольны подавляющее большинство украинцев. Среди основных причин указываются коррупция, нищета, многократное подорожание тарифов, война против Донбасса.

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"Евромайдан" сегодня поддержали бы только 38% украинцев - опрос

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Теги: Украина, евромайдан



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