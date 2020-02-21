Песков пообещал уточнить вопрос о выплатах ветеранам к 75-летию Победы в странах СНГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал уточнить информацию о выплатах к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам, проживающим в странах СНГ.

Журналисты спросили представителя Кремля, почему выплаты, согласно указу, коснутся россиян, проживающих на территории РФ и в странах Балтии, но не коснутся россиян-ветеранов, которые проживают в странах СНГ.

Песков пообещал уточнить этот вопрос. "Мне нужно проверить, точно не знаю", - цитирует его РИА Новости.

О планах государства выплатить ветеранам помощь в таком размере стало известно в середине января, когда Путин приехал в Санкт-Петербург на памятные мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда. На это из бюджета будет направлено более 71 млрд руб.

Напомним, ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям (инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы военнослужащих и т.д.) будет выплачено по 75 тыс. руб., труженикам тыла – по 50 тыс. руб.

Ранее стало известно, что выплаты получат и ветераны-граждане РФ, проживающие на территории Латвии, Литвы и Эстонии.