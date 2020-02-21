В Москве анонимы "заминировали" 16 роддомов "в поддержку Водонаевой"

В Москве лжеминёры сообщили о взрывных устройствах в 16 родильных домах и одном здании суда. Анонимное сообщение о "минировании" пришло на электронную почту отдела полиции на юго-западе столицы. По данным telegram-канала Mash, в теме письма было написано "Респект Водонаевой", в конце письма значилось "В поддержку Водонаевой". Проверка взрывных устройств не обнаружила, лжеминёров ищет полиция.

Алена Водонаева – экс-участница "Дома-2", ставшая знаменитой после высказываний в соцсетях по поводу выдачи маткапитала на первенцев. Водонаева заявила, что теперь рождать детей будет "быдло", которому "не стоить плодить нищету". Также женщина заявляла, что решать демографические проблемы надо за счет роста уровня жизни, а не за счет выдачи пособий.