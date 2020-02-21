Тарасов, на днях перешедший в "Рубин", получил травму и может не сыграть в этом сезоне

Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Тарасов, на этой неделе ставший игроком "Рубина", получил травму.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе казанского клуба, Тарасов получил болезненный удар на тренировке и сразу же покинул поле.

"Диагноз узнаем только после обследования", - говорится в сообщении "Рубина".

Дмитрий Тарасов получил болезненный удар на тренировке и сразу покинул поле.



Диагноз узнаем только после обследования. pic.twitter.com/HR2FgpN9oD — «Рубин» Казань (@fcrk) February 21, 2020

По информации различных спортивных СМИ, врачи подозревают у футболиста перелом ноги. Утверждается, что из-за этого Дмитрий может пропустить остаток сезона.

Напомним, 18 февраля "Рубин" объявил о подписании контракта с Тарасовым. Сообщалось, что соглашение с 32-летним игроком рассчитано как раз до окончания сезона 2019/20.