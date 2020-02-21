Депутат заксобрания Прикамья получил реальный срок за организацию "покушения" на самого себя

В городском суде Соликамска огласили приговор по делу депутата краевого заксобрания Ильи Кузьмина, которому вменяли организацию "покушения" на самого себя, сообщили Накануне.RU в инстанции.

Напомним, в феврале 2019 г. депутат сообщил о "нападении" на него, якобы неизвестный несколько раз выстрелил в политика из оружия. По версии следствия, депутат решил инсценировать покушение на себя, в инсценировке якобы участвовали родственники и знакомые депутата. На время следствия он арестован.

Согласно приговору суда, политик наказан тремя годами колонии общего режима.