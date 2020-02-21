В Кургане "Водный союз", который в два раза хотел повысить тарифы на воду для населения, проиграл суд

21 февраля Курганский областной суд решил судьбу иска компании "Водный союз" - коммунальщики отстаивали свое право повысить более чем в два раза тариф для граждан на воду, передает корреспондент Накануне.RU.

Иск был подан к региональному департаменту госрегулирования цен и тарифов, он остался без удовлетворения. Коммунальщики безуспешно пытались доказать недействительность двух постановлений, которые были приняты департаментом в конце позапрошлого года. В этих документах были установлены тарифы на водоснабжение и водоотведение на 2019 - 2023 годы. В частности, с середины лета прошлого года, учитывая интересы жителей Курганской области, департамент снизил тариф на водоснабжение с 31,43 руб. за кубический метр до 29,5 руб, на водоотведение тариф остался прежним - 26,39 руб.

Однако коммунальщики, выискивая выгоду для своих владельцев - уральских энергоолигархов Алексея Боброва и Артема Бикова, которые с Нового года ведут целенаправленную информационную войну с помощью своих СМИ против правительства Зауралья и лично губернатора Курганской области Вадима Шумкова, посчитали снижение тарифов для населения несправедливым. Руководство "Водного союза" предлагало установить тариф 2019 года на водоснабжение в среднем на весь год - 69,54 руб. за кубический метр. Однако такой тариф привел бы к тому, что жители города увидели бы в своих расчетках за "коммуналку" абсолютно космические цифры. Расчеты департамента были таковы - если в первом полугодии тариф в соответствии с требованием действующего законодательства сохранился бы на уровне второго полугодия 2018 года и составил бы с учетом изменения НДС 30,82 руб. за кубический метр, то во втором полугодии курганцы платили бы уже по 108,26 руб. за один куб воды.

Все аргументы "Водного союза" суд посчитал необоснованными и в иске логично отказал. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза", в суде была озвучена только резолютивная часть решения.

"На сегодня не понятно, чем руководствовался суд, отказывая нам в иске. Вместе с тем, мы уже приняли решение обратиться с новым заявлением в суд второй инстанции", - сообщил Накануне.RU гендиректор "Водного союза" Владимир Овсянников.

Вопреки недопониманию Овсянникова, суд руководствовался здравым смыслом и исходя из законных интересов граждан вынес свое решение.

"Мы по-прежнему считаем, что при формировании базового тарифа на 2019 год, регулирующим органом должны были в полном объеме учитываться экономически обоснованные расходы организации, необходимые для оказания потребителям услуг водоснабжения и водоотведения надлежащего качества", - сказал Овсянников.

Напомним, ранее власти Курганской области, идя навстречу жителям Зауралья, с 1 января этого года снизили тариф на водоснабжение в Кургане сразу на 6,2%. В "Водном союзе" посчитали это ударом по компании и уже начали считать убытки. В январе коммунальщики и вовсе заявили, что прекращают свою деятельность по водоотведению в поселке Варгаши по той причине, что тариф на эту услугу не был утвержден. В правительстве Курганской области заявили, что тариф предполагает расходы на очистку сточных вод, а в Варгашах такие услуги фактически не оказываются - в муниципальном образовании нет очистных сооружений. Также по закону "Водный союз" не имеет никакого права прекращать деятельность по водоотведению, так как является гарантирующей организацией в Варгашах.