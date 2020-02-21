Мусорные операторы в Сибири могут разориться из-за миллиардных долгов

Региональные мусорные операторы Сибирского федерального округа накопили за 2019 год кредиторскую задолженность в 3,5 млрд рублей.

В результате этого некоторые из них могут прекратить работу, об этом сообщил замгендиректора компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Сергей Королев. Он отметил, что проблема не решается, показатель продолжает расти.

Дебиторская задолженность операторов составила 4,2 млрд рублей, сообщает "Интерфакс".

По словам Королева, это значит, что платежи с населения взимаются в меньшем объеме, чем планировалось, соответственно, региональный оператор не доплачивает своим контрагентам.

Уйти с рынка могут операторы в Алтайском крае, в Кемеровской области, в Новосибирской области и в республике Алтай.

В прошлом году уже сообщалось, что мусорные операторы в ряде регионов могут остановить работу из-за низкой собираемости платежей. Как следовало из черновика доклада министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина для совещания у президента, средняя собираемость платы за вывоз ТКО по стране составляет 50,3%, но в ряде регионов процент гораздо ниже.

Минприроды планировало направить на поддержку мусорных операторов 12 млрд руб. Средства, в том числе, предназначены на компенсацию массовых неплатежей населения. Напомним, тарифы на вывоз ТКО в ряде регионов России привели к массовым протестам.