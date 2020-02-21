Глава Минздрава Свердловской области сделал "экстремистское предложение"

Глава Министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков высказал "экстремистское предложение" по улучшению ситуации с кадровым дефицитом в отечественной медицине.

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На круглом столе в Общественной палате России Цветков (после критики в адрес региона от федерального Минздрава за отсутствие положительной динамики в ликвидации кадрового голода) высказал предложения от Свердловской области: "Наши идеи попахивают экстремизмом, но мы все равно их выскажем. Мы предлагаем допускать выпускников медвузов до работы в частных медучреждениях только после того, как они отработают в государственных. Наше предложение – шесть лет".

Чиновник считает, что кадровый дефицит в одних регионах и его отсутствие в других создаются в том числе за счет "перетока" в места с более привлекательными условиями.

Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан Николай Дайхес заявил, что в Общественной палате предложения Цветкова поддерживают.

Цветков рассказал, что в Свердловской области сейчас кадровый дефицит составляет 470 врачей, большая часть вакансий не закрыта в первичном звене.

Другие предложения от свердловского минздрава тоже достаточно радикальны: Цветков предложил унифицировать учебные программы медицинских ссузов и вузов, чтобы студенты колледжей могли получать профессию врача в более короткие сроки. "Иначе нам никогда не решить проблемы школьных врачей, участковых врачей", - констатировал министр. Также он рассказал о специалистах фундаментальной медицины, которых готовят непрофильные вузы, например, Уральский федеральный университет. Они вряд ли будут работать в первичном звене, тем не менее, их учебные программы предлагается аккредитовать так, чтобы выпускники могли работать в медорганизациях.

"Также нам нужно увеличить на 30% целевой прием, иначе мы рискуем не успеть выполнить целевые показатели [майских указов]", - отметил Цветков. Он рассказал, что в прошлом году за счет всех целевых программ было набрано более 400 человек.

Он также предложил со второго года обучения в ординатуре больше времени уделять практической подготовке ординаторов, причем проходить практику на базе крупных медицинских центров, где молодые специалисты могли бы перенимать опыт экспертов отрасли.