Зеленский "забыл" в годовщину "евромайдана" о погибших милиционерах

Украинский президент Владимир Зеленский почтил память погибших на "евромайдане" в феврале 2014 года в результате массовых расстрелов неизвестными снайперами. При этом вспомнил только о так называемой "небесной сотне" и совсем "забыл" о милиционерах, выполнявших приказ.

Зеленский с женой поставили лампадки у креста на месте гибели бунтовщиков и тех, кто позже попал в список "небесной сотни". Интересно, что в последнее время обнародовано много фактов о том, что многие из "небесных сотников" вообще не были на "евромайдане" и не имели отношения к мятежу, а некоторые из погибших погибли случайно. Даже бывший президент Петр Порошенко заявил вчера, что число погибших всего лишь "более 80". По последним данным Госбюро расследований, в "небесной сотне" уже только 78 человек.

В соцсетях раскритиковали Зеленского за такую избирательность при почтении памяти погибших. Экс-министр юстиции Елена Лукаш заявила, что, забыв о людях, защищавших мир и общественный порядок, "Зеленский для меня стал соучастником преступлений на майдане".

"Покрывательство. Избирательность. Лживость. Трусость. Продажность. Фальшивость. Фу-президент и фу-команда", - написала она.

Юрист и экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов отмечает, что Зеленский мог объединить страну, но вместо этого дал сигнал к предвзятому политическому расследованию.

"Это не останется незамеченным миллионами людей, доверивших свои голоса обещаниям навести порядок и обеспечить справедливость", - написал он.

19 февраля свою принципиальную позицию по этому вопросу выразил депутат Рады Максим Бужанский. В парламенте было предложено почтить память погибших мятежников на "евромайдане", и все встали. Но Бужанский продолжил сидеть.

"Сегодня наплевать на погибших милиционеров. Я против такого подхода. И всегда был против", - сказал депутат.

Несколько лет назад так же поступил предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, когда отказался встать, чтобы почтить память погибших только с украинской стороны в войне против Донбасса.

К слову, поступок Зеленского в точности соответствует событиям в Новых Санжарах, где местные жители забросали камнями и бутылками автобусы с эвакуированными из Уханя соотечественниками, размещенными в их поселке на карантин. Причем сам президент вчера пожурил соотечественников за то, что они привыкли делить своих сограждан на "правильных" и "неправильных" украинцев.

"Но эта эпоха закончилась", - пообещал Зеленский.

И сделал то же самое.