02 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
полиция, полицейский, ДПС (2018) | Фото: Накануне.RU

В праздники свердловская ГИБДД будет ловить нарушителей "под прикрытием"

Начиная с сегодняшнего дня в Свердловской области стартует операция "Безопасная дорога".

Как сообщили Накануне.RU в региональной Госавтоинспекции, в частности, будут пресекаться опасные выезды на полосу встречного движения. Запланирован, в том числе, и скрытый контроль: на служебных автомобилях без специальной окраски в потоке транспорта инспекторы будут фиксировать нарушения ПДД водителями.

Мероприятия продлятся с 21 по 24 февраля. Как добавили в ведомстве, в прошлый раз за четыре дня подобной операции сотрудниками ГИБДД было выявлено почти 800 нарушений правил дорожного движения, связанных с выездом на встречную полосу.

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В праздники свердловская ГИБДД будет ловить нарушителей "под прикрытием"

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Теги: ГИБДД, нарушители, Безопасная дорога



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