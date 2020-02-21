Тюменский омбудсмен Cергей Миневцев призывает к диалогу: "Отказываясь от помощи, Романов рискует не только своим здоровьем"

Сегодня уполномоченный по правам человека в Тюменской области Cергей Миневцев обратился к возможным участникам акции протеста, инвалидам, которые, возможно, начали голодовку, передает корреспондент Накануне.RU.

Сергей Миневцев сказал: "Заявления Романова о том, что "всем наплевать на инвалидов", не соответствуют действительности. Я лично дважды беседовал с Андреем Романовым, хотел узнать адрес, где проходит голодовка, чтобы отправить туда скорую помощь, сотрудников правительства и прокуратуры".

Однако, как сообщил журналистам тюменский омбудсмен, Романов отказался сообщить местонахождение группы.

"Отказываясь от помощи, Романов рискует не только своим здоровьем, он берет на себя ответственность и за здоровье других людей. И правительство региона, и я лично открыты к общению с участниками акции. Призываю всех к диалогу. Уверен, что вместе нам удастся найти компромиссный выход из сложившейся ситуации", - заявил Сергей Миневцев.

Напомним, местный активист, инвалид Андрей Романов заявил, что часть участников протестной акции, прошедшей накануне, решили участвовать в голодовке. Правда, точное число участников Андрей Романов не уточняет. Требования, из-за которых Романов и небольшая часть его сторонников вошли "в клинч" с властями, таковы: организовать санаторно-курортное лечение для детей-инвалидов и инвалидов первой группы, создать доступную среду на социальных объектах, отменить имущественный ценз в 100 тыс. руб. на получение жилья и земли, обеспечить инвалидов третьей группы бесплатной землей и жильем, а также отправить в отставку заместителя губернатора Тюменской области, руководителя департамента социального развития Ольгу Кузнечевских.

При этом региональное отделение ВОИ подвергло резкой критике методы Романова и уличило его в якобы "корыстных интересах", которые, возможно, и стали мотивацией его протестной активности.