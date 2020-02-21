02 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР
Александр Лукашенко на встрече с представителями российских СМИ (2018) | Фото: http://president.gov.by/

Лукашенко рассказал о "неожиданном" предложении Путина по компенсации за налоговый маневр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.

По словам Лукашенко, это было "неожиданное предложение", "пытаемся обсчитать его". Заявление Путин сделал во время телефонного разговора.

По данным агентства БелТА, Москва предложила Минску выплатить порядка $300 млн выпадающих доходов Белоруссии, в том числе, за счет премии нефтяных компаний.

18 февраля глава "Роснефти" Игорь Сечин провел переговоры с Лукашенко. Он заявил президенту Белоруссии о готовности к совместной работе по поставкам нефти.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на весь 2020 год. Об этом по итогам российско-белорусских переговоров сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Отношения белорусской и российской стороны испытывают напряжение в вопросах ценообразования на поставки газа и особенно нефти с конца прошлого года. В январе большинство российских компаний резко снизило поставки сырой нефти на НПЗ Белоруссии, Лукашенко отдал распоряжение своим министрам искать альтернативу российском сырью. В феврале Лукашенко заявил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику.

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Лукашенко рассказал о "неожиданном" предложении Путина по компенсации за налоговый маневр

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Теги: александр лукашенко, владимир путин, налоговый маневр, нефть



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