"Сожгите этот санаторий к чертовой матери!": свидетельства очевидца в Новых Санжарах

Журналист украинского издания "Страна" Светлана Крюкова написала о своих впечатлениях в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители вчера взбунтовались против размещения у них на карантин эвакуированных соотечественников из Уханя. Об этом с места событий она написала в Facebook.

"Сожгите этот санаторий к чертовой матери!", "Им тут не место!", "Нас некому лечить!", "Почему они везут к нам в село чуму?!" - так кричали местные жители.

Она отмечает, что санаторий расположен прямо на территории села.

"За забором - хаты, такие же убитые и разваленные, как этот оздоровительный очаг советской загибающейся инфраструктуры. Местный продуктовый побил рекорд по спиртным напиткам. Пили много и по делу. С утра, чтоб согреться, а к вечеру - чтобы снять стресс. Местные жители развели костры на подъездных дорогах, чтобы не пропустить автобусы. Мужик по соседству пожертвовал ради революционного жара половину деревянного забора. Он у него все равно гнилой и просевший. Как и хата. Как и половина хат в этом селе", - пишет она.

"А дальше началось все, как в тех страшных фильмах, когда инопланетяне заразили планету вирусом, и он превратил жителей в зомби. И теперь они пожирают друг друга, чтобы выжить. Только в этом кино вирус поразил не тех, кто в автобусе, а тех, кто остался снаружи. Сегодня я очутилась в том самом фильме ужасов. Это было гнусно", - описывает Крюкова.

По ее мнению, Украину спасет только сильная власть, "которая думает о чем-то, кроме пиара, не пиарится на судьбах людей, не снимает бесконечные ролики про обмен пленными, гробы погибших и самолеты с эвакуированными соотечественниками. И если делает операцию секретной, то не рассказывает на всю страну, что это - секрет".

Она отмечает, что большинство жителей села голосовали за Владимира Зеленского, и этим фактом они "метали друг в друга, как камнями в окна автобуса".

"В этот вечер все "санжаровцы" чувствовали себя немного президентами. А в автобусах приветливые, очень уставшие от дороги и охреневшие от гостеприимства украинцы прятали головы за сидения, чтобы в них не угодил камень", - иронизирует Крюкова.

Бунт в Новых Санжарах на Украине обсуждают все, причем крайне эмоционально. Популярный доктор Евгений Комаровский написал, что его будут называть после его поста "ватником".

"Глотать при любом чихе антибиотики - не боимся. Ремни безопасности - для слабаков. Суррогатный алкоголь - наше все. Наших АБСОЛЮТНО ЗДОРОВЫХ соотечественников, волею судеб оказавшихся там, готовы сжечь, под крики о том, что Украина едина", - пишет он такие строки.

Многие публичные люди на Украине пишут примерно одно и то же - что это огромный позор для страны. О бунте в Новых Санжарах пишут и многие западные СМИ. Сами прибывшие шокированы таким приемом на родине.