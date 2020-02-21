В Минздраве пожурили Свердловскую область за кадровую ситуацию в здравоохранении

В Общественной палате РФ обсудили проблему кадрового дефицита в здравоохранении.

Директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Ирина Купеева рассказала, что от региона к региону обеспеченность медицинской отрасли кадрами очень разнится, также разнятся и тренды, передает корреспондент Накануне.RU. Например, в Южном федеральном округе дефицит довольно большой, но отмечается стабильная внушительная динамика прироста кадров, а вот в Уральском федеральном округе, особенно в Свердловской области, "надо принимать решительные меры". "Заключительная строка [у УрФО] по сравнению с другими федеральными округами и по собственно дефициту, и по динамике прироста численности медперсонала", - заметила Купеева.

Она подчеркнула, что "наиболее болевой точкой кадрового обеспечения" является первичное звено. "Большие проблемы с участковой службой сейчас, хотя в целом по амбулаторно-поликлиническому звену небольшой положительный тренд есть", - рассказала директор департамента.