В Сургуте с протестующими участницами жилищной программы встретился замглавы города Алексей Жердев

Сегодня активистки движения "Мы правы" начали бессрочную голодовку, передает корреспондент Накануне.RU.

Участницами протестной акции стали 10 человек. Они ведут прямую трансляцию на своем Youtube-канале. Они требуют, чтобы "Ипотечное агентство Югры" прекратило судебное взыскание компенсации процентной ставки, ранее выплаченной людям, а также требуют выплатить средства тем, кто уже вернул деньги. Также общественники настаивают на оказании матпомощи тем детям, которым были выделены доли в квартирах, купленных в рамках программы, и с чьих родителей сейчас взыскивают компенсацию по процентной ставке.

С протестующими сегодня встретился заместитель главы Сургута Алексей Жердев. Он предложил активисткам помощь и сообщил, что губернатор Югры Наталья Комарова осведомлена о проблеме и приедет в Сургут 26 февраля.

22 февраля в 11.30 активистки планируют провести еще одну протестную акцию - в 31 микрорайоне у ТЦ "Богатырь".

Ранее омбудсмен Наталья Стребкова сообщила, что требования невозможно удовлетворить, потому что они противоречат нормам федерального законодательства и Бюджетному кодексу.

В частности, требование вернуть компенсацию процентной ставки было признано незаконным по решению суда. Были случаи, когда семьи указывали, что не имеют жилья на территории РФ, хотя на самом деле жилье было. В судебных решениях говорится, что граждане обманным путем получили компенсации, и суд признал эти выплаты неправомерными и подлежащими возврату в бюджет Югры.

Также было сказано, что семьям предлагалось предоставить рассрочку. Участники жилищной программы утверждают, что в старой форме редакции говорилось, что жилья не должно было на территории автономного округа, а не на территории РФ. Также активистки заявляют, что суд отказывает им в рассрочке в выплате компенсаций.

Если кто-то не возвращает деньги единоразово - им приходится выплачивать еще и проценты.