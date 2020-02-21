Глава Березников получил прокурорское представление из-за состояния "самого страшного жилого дома"

В Березниках сотрудники прокуратуры проверили состояние дома №65 по улице Березниковская, сообщили Накануне.RU в краевом надзорном ведомстве.

Многоквартирный жилой дом на 132 квартиры, из которых 3 – в муниципальной собственности, введён в эксплуатацию в 1980 г. Он включен в региональную программу капремонта на 2018 - 20 гг. – предполагается комплексное обследование, ремонт внутридомовых инженерных систем (электро-, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения), несущих конструкций и крыши.

В апреле 2019 г. краевой "Фонд капремонта" заключил контракт на проведение комплексного обследования технического состояния дома, которое должно было состояться в июле. Однако его не провели до сих пор. Прокурор города внёс главе администрации представление, материалы направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. Угрозы обрушения здания нет. Ранее разговор о ситуации в доме состоялся в эфире федерального телеканала.