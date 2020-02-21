Сестра тагильчанина, забитого до смерти в отделе полиции: "Всё решают так, чтобы не слетели высокие чины"

Осенью 2017 года Средний Урал потрясла смерть мужчины в отделении полиции Нижнего Тагила. Трое полицейских избили Станислава Головко, в результате полученных травм мужчина скончался. Несмотря на то, что прокуратура требовала наказать обвиняемых 13 годами тюрьмы, они получили сроки гораздо меньше и в 2019-м вышли на свободу по УДО. Сестра погибшего Екатерина Головко в настоящее время пытается не только взыскать компенсацию за моральные страдания с федеральной власти, но и намерена встретиться с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным, чтобы рассказать ему о полицейском беспределе. Об этом девушка рассказала журналисту Накануне.RU после заседания суда по ее иску к Минфину.

– Почему вы обратились с иском именно к Министерству финансов РФ?

– Исковое заявление мне составлял адвокат. Юридически я несильно подкована. А вообще там и Министерство внутренних дел указано.

Я уже все суды облазила, эти сотрудники полиции были признаны виновными по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а вот по части 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) их чудесным образом оправдали. Думаю, что это может быть связано со связями в судопроизводстве. У одного из этих сотрудников отец является бывшим председателем Дзержинского суда Нижнего Тагила. Возможно, решали за этих людей колоссально влиятельные люди.

Те полицейские, кто был после гибели моего брата в отделении, сначала были понижены в должности, а потом восстановлены. Некоторые даже получили должности выше. В самом отделе полиции на улице Тельмана в Нижнем Тагиле, где все происходило, был снят со своей должности начальник отдела Эдуард Губер. Затем его восстановили в должности в Кировграде. Кстати, у него был заместитель по фамилии Лобанов. Его неоднократно вызывали в суд по делу, но ни на одно заседание он не являлся. И уже потом я узнала о том, что его перевели из этого отдела и повысили в должности. Сейчас он работает в Нижнем Тагиле. У меня было к нему много вопросов, как к заместителю начальника отдела.

– Что вы открыли для себя после такой страшной трагедии с вашим братом?

– Вы знаете, я дожила до 34 лет и не понимала раньше, какой полицейский беспредел происходит у нас в стране. За рядовых полицейских все решают мгновенно для того, чтобы не полетели вышестоящие чины.

Думаю, что руководство не могло не знать о методах работы своих подчиненных. Наверное, такие вещи даже поощряются и приветствуются. Ради раскрываемости бьют людей, отдавливают конечности. Я думаю, что они не хотели его убивать, а просто переусердствовали (на теле моего брата не было живого места вообще).

По сути, человека убили прямо в отделении. Его били, а затем оформили на ИВС и далее забрали обратно, нарушив при этом все законы. Полицейские забрали его на несколько часов раньше по собственной инициативе. И все закончилось убийством.

Представьте только: человек зашел в отдел полиции своими ногами, а вынесли его уже вперед ногами в состоянии комы. С предсмертными судорогами. Человек был живой до явки в отделение, там отвечал на вопросы. В итоге его вынесли просто в покрывале, в виде почти трупа.

– Обращались ли вы в вышестоящие инстанции?

– Вы знаете, я никому уже не верю и в каждом сомневаюсь. Даже в следователе, который хорошо отработал. Это беспредел!

Я летала в Москву, была в Генеральной прокуратуре, в Следственном комитете. Все это длится третий год. Я с ними бьюсь и борюсь. Сейчас вот дело вернули на доследование по части 4 статьи 111. Я прекрасно понимаю, что расследовать там нечего. Били моего брата именно эти три сотрудника. Была на всех 70 заседаниях и ни одного не пропустила.

Потихоньку я наблюдала то, как адвокаты полицейских "выворачивают" наших свидетелей. Но под этим давлением адвокатов защиты свидетели меняли свои показания.

– Что вы предпримете сейчас? Эти полицейские продолжают жить в Нижнем Тагиле?

– Я пыталась, кстати, в другой город перенести эти процессы. Чтобы все проходило не в Нижнем Тагиле, но ничего мне это не дало. С октября прошлого года все эти полицейские на свободе. Все у них хорошо, они даже подают кассационные жалобы. Моему возмущению нет предела!

Они пытаются добиться вообще оправдательного приговора. Как нужно оборзеть? За убийство человека они просто отделались легким испугом? Те, кто еще верят в справедливое правосудие там, где замешаны сотрудники полиции, не должны питать иллюзий.

У нас было громкое дело. И представьте: сейчас они уже ходят вместе со мной по одному району в Нижнем Тагиле. Ни в какие рамки это не лезет. Теперь моя задача – лично встретиться с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным и рассказать ему об этом. Я буду этого добиваться.

– Как вы прокомментируете публикацию нелицеприятного характера о вас в тагильском СМИ? Они опубликовали якобы письмо матери одного из осужденных полицейских. Юлия Ялунина пишет о том, что как только умер ваш брат, вы просили заплатить вам один миллион, при жизни брата писали на него заявления в полицию. Также в этом тексте написано о том, что все три офицера, дескать, невиновны и что их арест и последующее осуждение – это постановка со стороны высокого чина. Также в письме говорится о том, что вы после смерти брата якобы поправили материальное положение и что у вас такой образ жизни, что без чьих-то денег вы бы не смогли воспитывать сына. Что можете ответить на все это?

– Ну начнём с того, что публикует гадости лишь один мутный источник! Как говорится: "Собаки лают, Караван идет!" Но всему есть мера, и хотя бы элементарные принципы должны быть у тех, кто публикует подобное! Ладно пишут обо мне, я уже давно привыкла, но когда пишут о моих родителях, которые якобы "неоднократно судимы" и "вся семья неблагополучная" – это жесть! Или ещё хлеще, что отец смотрит за Тагилом и я сама тесно связана с криминальными структурами! Самое страшное, что тот, кто публикует этот бред в настоящем времени о моих родных – он просто конченный! Поясняю, что наши с братом родители умерли более 13-ти лет назад, и они были обычными людьми и работали на УВЗ. Мама 35 лет в цехе 130, а папа последние лет 10 в цехе 930. Мама собирала танки, а отец шофёр. У нас обычная семья! Мой брат не беспредельщик и то, что говорил, например, Горелых, что "ранее судимый Станислав Головко" и так далее... Так вот. Мой брат судим лишь однажды в 1992 году (ему было 17лет) и сел, скажем так, за сумку с едой. Это были 90-е годы. Далее он вернулся домой, где его все ждали и любили! Он никого не убил, не запытал до смерти, не проломил голову в трёх местах, в отличие от сотрудников ОП№17. Его судимость давно погашена и он обзавелся семьёй.. у него есть самый талантливый в мире сын, который очень тяжело пережил смерть отца.

Также пишут в этом издании о том, что у меня улучшилось материальное положение и у меня какой-то чудесный образ жизни и что меня кто-то финансирует. Это смешно. Я работаю на обычном госпредприятии и получаю обычную зарплату, получаю алименты на сына, и как большинство людей, имею пару кредитов. А своего сына я всегда могла одеть с иголочки и накормить, на то я и мама. Кстати, своих родителей на пенсии содержала и часто помогала тоже я, так как отец лежал последний год, а маму парализовало. Я работаю с 17 лет, и тот, кто пишет обо мне гадости, тот неудачник.

А те люди, которые поддерживают, их гораздо больше! Дураков нет и все понимают, по крайней мере большинство, что происходит у нас в стране и как работают сотрудники полиции! Я это знаю как никто другой, и не родился тот, кто меня в этом переубедит!