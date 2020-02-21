02 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
(2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге презентовали ивент-календарь на 2020 год

В Екатеринбурге презентовали календарь событий региона на 2020 год. В каталог собраны 257 планируемых мероприятий. Календарь ежегодно издается на двух языках (русский и английский), имеет электронную версию и распространяется в аэропорту "Кольцово". События, которые попадают в этот календарь, проходит отбор. Порядка 47 муниципальных образований подают свои заявки, в этот раз поступило более 570 заявок.

Из всех заявок выбрали 20 самых интересных событий, из них шесть получили государственную поддержку в виде 400 тыс. руб на приобретение оборудования, проведение самого мероприятия.

(2020)|Фото: Накануне.RU

Благодаря такому насыщенному событийному календарю, Свердловская область в 2019 году была признана лидером событийного туризма в России по версии премии Russian Event Awards и получила право на проведение финала этой премии в Екатеринбурге. 16-17 ноября регион принимает более 600 участников премии событийного туризма со всех уголков России в Екатеринбурге. Это будет самое крупное ивент-событие из предшествующих на территории столицы Урала.

В Каменске-Уральском будет конкурс на самую красивую девичью косу. В Сухом Логу пройдут спортивные мероприятия в рамках Масленицы, будет интересная программа. В Екатеринбурге традиционно Масленица пройдет в Литературном квартале и на объектах туристического показа, где всех ждет интересная программа: конкурсы, мастер-классы, хороводы и т.д.

(2020)|Фото: Накануне.RU

На горе Белой будет проведено мероприятие, состоится экскурсия на территории Висима, по деревянным домам Висима, будут хороводы, сжигание чучела Масленицы, экскурсия от Екатеринбурга до Висима с рассказами о горе Белой и её достопримечательностях.

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В Екатеринбурге презентовали ивент-календарь на 2020 год

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Теги: календарь, событий



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