Экспертиза подтвердила, что останки из Мойки принадлежат аспирантке Ещенко

Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря прошлого года, показала, что они принадлежат Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов.

Об этом заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы семьи убитой.

Как сообщал "Интерфаксу" источник, спасатели в ноябре обнаружили все части расчлененного тела девушки, кроме ног.

9 ноября историка достали из реки Мойки в состоянии опьянения. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета пытался утопить в реке рюкзак с отчлененными от тела женскими руками.

Ученому предъявили обвинение в убийстве. Он заявил, что раскаивается в преступлении. Сколова из Петербурга перевезли в московское СИЗО "Бутырка" для прохождения психиатрической экспертизы. В январе его признали вменяемым. Защита подаст ходатайство о проведении повторной экспертизы.

По предварительным данным, суд над Соколовым может начаться весной.