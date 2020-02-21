Более 800 работников УЭТМ в Екатеринбурге получили многомиллионные долги по зарплате

В Екатеринбурге после объявленного заместителем Генерального прокурора России Юрием Гулягиным предостережения погашена крупная задолженность по зарплате на УЭТМ.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Генпрокуратуры РФ в УрФО, проверка показала, что на предприятии образовались долги по выплате заработной платы перед 842 работниками на сумму 23,8 млн руб. В феврале Гулягин объявил генеральному директору ООО "Эльмаш (УЭТМ)" предостережение о недопустимости нарушений закона.

Как отметили в надзорном ведомстве, в результате задолженность по зарплате перед сотрудниками была полностью погашена.

Напомним, ранее в прокуратуре Свердловской области подробно рассказали, как поступить работнику в случае, если работодатель систематически нарушает сроки оплаты труда.